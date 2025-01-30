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Мурманская область. Арктика (16+)30.01.25 17:30

В Мурманской области стартовал новый сезон онлайн-уроков по финансовой грамотности

В расписании весенней сессии просветительского проекта Банка России – 29 уроков по финансовой грамотности и профориентации. Слушатели узнают, как правильно распоряжаться личными деньгами, выбирать финансовые продукты, от чего зависят налоги и будущая пенсия.

Чтобы сделать занятия более интересными и эффективными, часть уроков будет проводиться с элементами геймификации. Учащиеся смогут участвовать в интерактивных тестах, опросах и анкетах прямо во время вебинара, соревнуясь в скорости и точности ответов.

«У школьников и студентов есть отличная возможность разобраться в принципах осознанного потребления и управления своими финансами, к примеру, как пользоваться кредитами, зачем открывать вклады. Новинка этого сезона – уроки, на которых эксперты Банка России в прямом эфире расскажут о том, как не стать жертвой финансовых мошенников, чем занимаются дропы и почему это опасно. Ребята научатся распознавать подозрительные звонки и сообщения, защищать свои аккаунты от взлома и безопасно пользоваться банковскими картами», – отметил управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Весенняя сессия продлится до 18 апреля. Подключиться к онлайн-урокам можно вместе с классом или индивидуально. Расписание онлайн-уроков уроков, спецификации по каждой теме, информация об экспертах – на сайте проекта.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления ЦБ РФ, Банк России проводит онлайн-уроки по финансовой грамотности с 2015 года. По итогам 2024 года Мурманская область вошла в число лидеров Северо-Запада по просмотрам онлайн-уроков и стала лидером по охвату – к проекту присоединились все без исключения школы и колледжи региона. Количество просмотров онлайн-уроков в регионе составило более 62 тысяч.

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