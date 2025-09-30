В Мурманской области стартовал новый сезон премии «Россия – страна возможностей» для тех, кто вдохновляет

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» приглашает жителей Мурманской области принять участие во втором сезоне одноименной Премии. Регистрация открыта на официальном сайте проекта до 16 октября 2025 года. Премия «Россия – страна возможностей» присуждается не лучшим проектам, а тем, кто своим примером, деятельностью и отношением к миру создает возможности для других. К участию приглашаются жители Мурманской области, достигшие 18-летнего возраста. Во втором сезоне введена новая масштабная номинация, где за победу смогут побороться регионы, формирующие среду для роста талантов, поддержки инноваций и раскрытия потенциала своих жителей.

Премия «Россия – страна возможностей» была учреждена по поручению Президента Российской Федерации для поддержки инициативных граждан. В первом сезоне заявки на участие подали более 33000 человек из 89 регионов России и 27 стран мира. Финалистами стали 100 человек из 37 регионов.

От Мурманской области в первом сезоне Премии президентской платформы «Россия – страна возможностей» приняли участие 188 жителей региона.

В 2025 году Мурманская область может стать участником новой спецноминации Премии «Регион возможностей». Обладателями премии станут субъекты, системно и качественно создающие условия для развития граждан и их инициатив. Также будет учитываться количество участников из региона и уровень вовлеченности в проекты президентской платформы.

Премия уникальна тем, что оценивает не только достижения, но и историю развития участника и его проекта, а также отклик сообщества, которое участнику удалось объединить вокруг себя и своей идеи. Экспертный совет из более 200 специалистов изучает, как участник вдохновляет, поддерживает, укрепляет традиционные ценности и формирует вокруг себя среду роста. «Дело в людях» – так звучит слоган премии и это не просто громкие слова. Финалисты и победители не конкурируют, а дополняют друг друга в собственном сообществе.

10 номинаций 2025 года:

Служение и созидание – для тех, кто помогает молодым талантам раскрыться и развиваться.

Наука и технологии – для тех, кто открывает новые горизонты знаний и инноваций.

Экология – для тех, кто бережет природу и формирует устойчивое будущее.

Спорт и уличная культура – для популяризаторов здорового образа жизни и создателей спортивной среды.

Добрые дела – для тех, кто помогает другим и делает доступнее различные сферы общества.

Предпринимательство – для создателей бизнес-инициатив, влияющих на развитие страны.

Культура – для тех, кто сохраняет культурное наследие и вдохновляет творчеством.

Медиа – для тех, кто формирует общественное мнение и доносит важные смыслы.

Образование – для авторов новых подходов, технологий и проектов, меняющих жизнь людей.

Возможности для СВОих – для тех, кто помогает участникам СВО возвращаться к активной социальной жизни и реализовывать себя.

Он включает несколько этапов: подача заявки, технический отбор, экспертная и общественная оценка, народное голосование, финальная оценка и подведение итогов, а также Церемония награждения, которая запланирована на ноябрь 2025 года. В каждой из 10 номинаций будет объявлен один победитель и финалисты. Оценка складывается из суммы баллов от экспертов и результатов народного голосования.

Приём заявок открыт до 16 октября 2025 года на официальном сайте проекта. Вы можете подать заявку самостоятельно или предложить кандидатуру другого человека, оставив его контакты. После этого вашему кандидату придет приглашение заполнить анкету.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, Премия «Россия – страна возможностей» – это не про награду. Это старт новой главы для тех, кто создаёт будущее уже сегодня.

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет платформы «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

Платформа работает уже 7 лет, и за это время она объединила более 25 млн участников из 89 регионов России и 150 стран мира.

