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Мурманская область. Арктика (16+)20.02.24 17:30

В Мурманской области стартовал областной молодёжный творческий конкурс «Храмы России»

В Мурманской области стартовал один из крупнейших творческих конкурсов для старшеклассников и молодёжи «Храмы России» имени В.С. Маслова, посвященный истории и литературе нашего края и страны. К участию приглашают школьников 8-11 классов, студентов и работающую молодёжь. В это году он посвящён 80-летию разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье.

Приём работ проводится по 30 апреля 2024 года. На конкурс принимаются творческие работы по направлениям: 

  • эссеистика и краеведение (сочинения, исследования, публицистические произведения); 
  • художественная литература (проза/поэзия, пьесы, сценарии); 
  • критика (критические и литературоведческие произведения, рецензии на современные произведения литературы, кино и театра).

Учредителями конкурса выступают Министерство образования и науки Мурманской области при поддержке Мурманской областной Думы и Мурманского отделения Союза писателей России. Его темы традиционно посвящены истории русского Севера, творчеству известных писателей, патриотизму и духовности.

Награждение победителей состоится в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры в мае 2024 года. Авторов лучших работ ждут дипломы и призы. Также для победителей традиционное будет организована поездка по знаковым местам региона.

С тематикой конкурсных работ и другой дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте Центра дополнительного образования «Лапландия»:

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, конкурс «Храмы России» был создан 30 лет по инициативе Виталия Семеновича Маслова – мурманского писателя, общественного деятеля, инициатора возрождения в России празднования Дня славянской письменности и культуры. После десятилетнего перерыва в 2023 году конкурс был возрожден. За время проведения его участниками стали тысячи человек. Победители смогли побывать в самых красивых и известных местах Русского Севера – на Соловках, Терском берегу. Для некоторых из них конкурс стал началом серьезных исследований по истории края и русской культуры.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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