В Мурманской области стартовал онлайн-курс для предпринимателей «Бизнес sMART: эффективное управление командой»

5 марта стартовал онлайн-курс для предпринимателей Мурманской области «Бизнес sMART: эффективное управление командой». Это уникальная возможность повысить эффективность бизнеса в процессе обучения с федеральными экспертами-практиками. Программа включает: 14 занятий, бизнес-игры и разборы, сессии «Вопрос-ответ», 8 ведущих федеральных экспертов-практиков из Москвы и Санкт-Петербурга в области монетизации бизнес-проектов, маркетинга, поиска и адаптации персонала, франчайзинга и психологии бизнеса.

Перед участниками курса с приветственным словом выступил заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Андрей Варич.

«Даже опытные предприниматели порой сталкиваются с проблемами. Например, как грамотно подбирать сотрудников, как ставить задачи и контролировать работу, как мотивировать сотрудников на результат, а программа сегодняшнего курса не только предусматривает ответы на все эти вопросы, но и делится стратегией развития, современными инструментами невербального влияния, маркетинга и продаж», – отметил Андрей Варич.

В результате курса участники проекта сформируют эффективную стратегию кратного увеличения прибыли за счёт системного подхода в управлении командой, научатся понимать психологию бизнеса на новом уровне, смогут построить эффективную команду и делегировать операционные задачи.

Курс проходит с 5 марта по 2 апреля 2022. Тренинг реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Для субъектов малого и среднего предпринимательства Мурманской области с бизнесом от 1 года. Участие бесплатное.

Организатором выступает Центр поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с региональным министерством развития Арктики и экономики.