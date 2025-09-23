В Мурманской области стартовал осенний этап «Монетной недели»

С 22 сентября по 4 октября в Мурманской области проходит Всероссийская акция «Монетная неделя», во время которой можно без комиссии обменять накопившиеся монеты на бумажные деньги или зачислить сумму сданной мелочи на банковский счёт.

Для удобства специалисты советуют заранее рассортировать мелочь по номиналам, чтобы ускорить процесс обмена. Принимаются только действующие монеты российского образца.

«Акция позволяет избавиться от мелочи, вернуть монеты в оборот и сократить затраты на их чеканку. В прошлую акцию весной 2025 года только в офисы банков жители региона принесли почти 200 тысяч монет различного номинала на общую сумму свыше 530 тысяч рублей и весом более 770 кг. Самыми популярными для обмена оказались монеты номиналом 1 рубль – их сдали около 64 тысячи штук», – прокомментировал заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Алексей Андреев.

Список участников акции, адреса, условия обмена и ответы на часто задаваемые вопросы – на сайте акции.