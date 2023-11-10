В Мурманской области стартовал первый совместный проект Северного флота и Союза писателей России

В Заполярье стартовал проект «Народ. Герои. Литература» Мурманского отделения Союза писателей России, получивший поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Это первый совместный проект мурманских писателей и Северного флота.

В рамках проекта запланировано проведение встреч и выступлений, посвящённых патриотизму и традиционным российским ценностям. Первым мероприятием проекта стала конференция в честь 79-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

В программу конференции вошли круглый стол «Героическое Заполярье. Вчера и сегодня», кинопоказ фильма Андрея Сычева о Полярной дивизии и презентации книг. В конференции приняли участие представители Мурманской областной Думы, общественные деятели, писатели и журналисты.

Как сообщает региональное Министерство культуры, до июня 2024 года инициативная группа проведёт серию встреч с жителями Мурманской области, в ходе которых познакомит их с произведениями, посвященными героизму и патриотизму. Во время мероприятий северянам также будет представлен первый сборник патриотической поэзии заполярных авторов «И прозвучало твердое «Вперед!», изданный Мурманским отделением Союза писателей России при поддержке Министерства культуры региона.

Фото: https://gov-murman.ru