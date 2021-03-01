В Мурманской области стартовал пилотный проект «Доступный Север»

В Мурманской области стартовал проект «Доступный Север», главная цель которого – создать механизм комплексной доступной среды для инвалидов, охватывающий все сферы их жизнедеятельности. В качестве «пилотного» муниципалитета для апробации проекта был выбран Мончегорск, в дальнейшем опыт будет тиражирован по всей территории региона.

Сегодня на оперативном совещании в правительстве региона проект представил министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев.

«Идеология пилотного проекта «Доступный Север» сформировалась в процессе сотрудничества с общественными организациями инвалидов. По мнению общественников, работать над доступностью объекта и предоставляемых на его базе услуг недостаточно, проблему необходимо решать комплексно. Человек, имеющий инвалидность, должен передвигаться от жилого помещения до необходимого ему объекта беспрепятственно по всему пути следования», - отметил в своём докладе Сергей Мякишев.

В рамках проекта будут сформированы кейсы по описанию конкретных проблем в сфере доступной среды и способов их решения, создан пилотный ситуационный центр по оказанию помощи маломобильным группам населения, отработан формат участия общественных и бизнес-структур в управлении процессами социализации граждан с инвалидностью.

Опытная работа будет сопровождаться методической поддержкой со стороны научного и экспертного сообщества. Согласие выступить независимым экспертом проекта «Доступный Север» дал Федеральный ресурсный (информационно-методический) центр по формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, на территории Мурманской области проживает 30787 инвалидов.