В Мурманской области стартовал приём документов на аккредитацию гидов, экскурсоводов и гидов-переводчиков

Одна из важнейших задач по продвижению туристского продукта Мурманской области на всероссийский и международный уровень – повышение качества услуг, входящих в турпродукт. Именно для этого в регионе проведут аккредитацию гидов. Приём документов уже стартовал.

Аккредитация состоит из двух этапов:

– Документальная проверка на соответствие квалификации экскурсоводов профессиональному стандарту;

– Квалификационные испытания в виде экскурсий, позволяющие соискателям на практике продемонстрировать знания территории Мурманской области и хороший экскурсионный продукт, а гидам-переводчикам еще и подтвердить владение иностранным языком.

«Этих людей должны знать «в лицо» как местные жители, так и туристы. Успешно прошедшие аккредитацию экскурсоводы получат удостоверения и специальные значки-идентификаторы, информацию об аккредитованных гидах мы разместим на нашем турпортале», – отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Как сообщает региональный комитет по туризму, ознакомиться с перечнем документов для аккредитации гидов-экскурсоводов можно на туристическом портале Мурманской области.

Документы принимаются по будням с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Мурманск, просп. Ленина, 82, 1-й этаж, офис Туристского информационного центра Мурманской области.