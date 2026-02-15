Мурманчане почтили память воинов-интернационалистовНаш мир контрастов: от роботизированной руки, кисть которой может отсоединяться, ползать и поднимать предметы, до «умной» коровы, которая умеет пользоваться инструментами
В Мурманской области стартовал приём заявок на бесплатное переобучение по нацпроекту «Кадры»

В Заполярье стартовал приём заявок на участие в программе бесплатного переобучения, организованного в рамках нацпроекта «Кадры». Оно реализуется Кадровым центром «Работа России» Мурманской области и направлено на удовлетворение кадровых потребностей предприятий региона.

Первые четыре программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования уже доступны, перечень будет расширяться.

«Основная цель профессионального обучения – последующее трудоустройство человека или сохранение занятости. В 2025 году большинство участников проекта нашли работу. Наиболее востребованными стали IT-направления (программирование, информационная безопасность, промпт‑инжиниринг), рабочие профессии (сварщик, электромонтёр) и специальности в гостиничном бизнесе. Рассчитываем, что в нынешнем году обучение в рамках нацпроекта «Кадры» пройдут более 300 граждан», – отметила директор Кадрового центра Мурманской области Юлия Рябинова.

В 2026 году сохранены все 11 категорий граждан, имеющих право на бесплатное переобучение. Это участники СВО, молодёжь до 35 лет, люди с инвалидностью и другие приоритетные для службы занятости категории.

Узнать подробный список и подать заявку на обучение можно на портале «Работа России». После этого необходимо пройти профориентацию в кадровом центре по месту жительства – специалисты помогут подобрать образовательную программу с учётом стартовых навыков и карьерных целей соискателя. 

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, уровень трудоустройства в 2025 году после переобучения в рамках нацпроекта «Кадры» от службы занятости вырос на 6% по сравнению с 2024 годом. Из 477 участников, завершивших обучение, 81% уже трудоустроились или работают по специальности.

Последние комментарии

Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
05.02.26 22:28
Приветствую Вас, мурманчане. Пишет экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Теперь мою должность занимает моя экс-подруга Наташа Хоменко (Цыбуля); для неё я была учи
Комментарий к новости:Мурманский арктический университет посетили региональные депутаты
Viktor Pavlov
05.02.26 17:33
А виновата во всём погода - Природа - Мать!!!
Комментарий к новости:Работы на ЛЭП завершены, режим повышенной готовности в Мурманской области отменён
