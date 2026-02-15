В Мурманской области стартовал приём заявок на бесплатное переобучение по нацпроекту «Кадры»

В Заполярье стартовал приём заявок на участие в программе бесплатного переобучения, организованного в рамках нацпроекта «Кадры». Оно реализуется Кадровым центром «Работа России» Мурманской области и направлено на удовлетворение кадровых потребностей предприятий региона.

Первые четыре программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования уже доступны, перечень будет расширяться.

«Основная цель профессионального обучения – последующее трудоустройство человека или сохранение занятости. В 2025 году большинство участников проекта нашли работу. Наиболее востребованными стали IT-направления (программирование, информационная безопасность, промпт‑инжиниринг), рабочие профессии (сварщик, электромонтёр) и специальности в гостиничном бизнесе. Рассчитываем, что в нынешнем году обучение в рамках нацпроекта «Кадры» пройдут более 300 граждан», – отметила директор Кадрового центра Мурманской области Юлия Рябинова.

В 2026 году сохранены все 11 категорий граждан, имеющих право на бесплатное переобучение. Это участники СВО, молодёжь до 35 лет, люди с инвалидностью и другие приоритетные для службы занятости категории.

Узнать подробный список и подать заявку на обучение можно на портале «Работа России». После этого необходимо пройти профориентацию в кадровом центре по месту жительства – специалисты помогут подобрать образовательную программу с учётом стартовых навыков и карьерных целей соискателя.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, уровень трудоустройства в 2025 году после переобучения в рамках нацпроекта «Кадры» от службы занятости вырос на 6% по сравнению с 2024 годом. Из 477 участников, завершивших обучение, 81% уже трудоустроились или работают по специальности.