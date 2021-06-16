В Мурманской области стартовал приём заявок на гранты в сфере физической культуры

Вчера на еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве министр спорта Мурманской области Светлана Наумова рассказала о порядке предоставления субсидий, грантов некоммерческим организациям на реализацию программ и проектов в сфере физической культуры и спорта.

«В 2021 году из областного бюджета выделено 87 млн 700 тысяч рублей на предоставление субсидий и грантов в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Физическая культура и спорт, – отметила Светлана Наумова. – Гранты предоставляются впервые на территории Мурманской области».

Общая сумма средств областного бюджета на предоставление грантов составляет 2 млн 700 тысяч рублей (на выполнение проекта – 300 тысяч рублей, на выполнение программы – 400 тысяч рублей).

Результатом предоставления гранта является привлечение к занятиям физической культурой и спортом на 31 декабря 2021 года:

- в направлениях: «Организация спортивно-массовой работы среди детей и подростков по месту жительства», «Семейный спорт», «Старшее поколение», «Школьные и студенческие спортивные лиги» не менее 100 человек в каждом;

- в направлениях: «Адаптивный спорт», «Национальные виды спорта» не менее 30 человек в каждом.

Гранты предоставляются гражданам – физическим лицами в возрасте от 18 лет, проживающими на территории Мурманской области, общественным объединениям и некоммерческим организациям, действующим на территории Мурманской области на основании проведенного региональным министерством спорта конкурсного отбора.

Начиная с 15 июня и до 15 июля соискатели на получение гранта могут предоставить в Министерство спорта Мурманской области заявку и документы, указанные в объявлении, размещенном на официальном сайте Министерства спорта Мурманской области.

«Общая сумма средств из областного бюджета в 2021 году на предоставление субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим на территории Мурманской области деятельность в сфере физической культуры и спорта по развитию видов спорта: баскетбол, хоккей, хоккей с мячом на основании отбора составляет 85 млн рублей: хоккей с мячом – 43 млн рублей, баскетбол - 8 млн рублей, хоккей – 34 млн рублей», – пояснила руководитель министерства.

С условиями предоставления субсидий можно ознакомиться на официальном сайте министерства спорта Мурманской области (Раздел «О Министерстве», подраздел «Конкурсы, гранты, субсидии»).

Рассмотрение, проверка заявок и представленных документов, определение победителей отбора осуществляются до 20 июля 2021 года включительно на основании решений конкурсной комиссии.

Как сообщает региональное Министерство спорта, подписание соглашений о предоставлении субсидии с победителем отбора предусмотрено до 20 августа.

«По итогам проведенной работы в области будут созданы две новые молодежные команды по хоккею и баскетболу. Уверены, что создание таких команд позволит дать возможность молодежи Мурманской области реализовать себя в профессиональном спорте, придаст новый импульс в развитии данных видов спорта, для болельщиков северного региона создаст новую историю зрелищных спортивных событий в регионе», – сообщила Светлана Наумова.