В Мурманской области стартовал приём заявок на конкурс «Арктический учитель»

До 10 апреля их принимают от педагогов в возрасте до 50 лет, а также выпускников вузов и колледжей этого года, которые готовы переехать в наш регион.

Как отмечает vk.com/murman_sever, победители конкурса смогут получить работу в детских садах, школах и колледжах Мурманской области и компенсационные выплаты: если стаж более трёх лет – 1 млн рублей; до трёх лет – 500 тысяч рублей.

Конкурс организует региональный Минобр в рамках плана «На Севере – жить». Перечень вакансий и условия: minobr.gov-murman.ru/press/news...

Кроме того, до 15 апреля продолжается приём документов для участия в конкурсном отборе по программе «Земский учитель»: minobr.gov-murman.ru/press/news...

Фото: https://vk.com/murman_sever?z=photo-120229555_457317150%2F12e32bd7226ff05ca8