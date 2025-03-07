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Мурманская область. Арктика (16+)07.03.25 16:30

В Мурманской области стартовал приём заявок на Всероссийскую Арктическую литературную премию имени Виталия Маслова

Премия учреждена губернатором Андреем Чибисом совместно с Союзом писателей России при поддержке Министерства культуры Мурманской области. Это единственная в России награда, которая отмечает авторов, чьи произведения посвящены Арктике.

К участию приглашаются авторы, издательства и редакции литературно-художественных журналов. Премия присуждается раз в два года в трех номинациях: «Современная проза», «Современная поэзия» и «Кольское Заполярье – ворота Арктики».

Размер денежного вознаграждения в каждой номинации составляет 250 тысяч рублей. Лауреаты и дипломанты премии также получат возможность принять участие в Арктическом литературном десанте, который позволит им ближе познакомиться с уникальной природой и культурой Мурманской области.

Прием заявок продлится до 1 октября 2025 года. Для участия необходимо направить ходатайство по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. Подробная информация о правилах участия и положение о конкурсе доступны на сайте министерства культуры Мурманской области. Итоги конкурсного отбора будут подведены в 2026 году.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, в рамках регионального плана «На Севере – жить!» в Кольском Заполярье действует эффективная система поддержки литературного творчества и книгоиздания. Ежегодно правительство Мурманской области поддерживает творчество местных авторов и выделяет на издание их произведений гранты. Благодаря грантовой поддержке в 2024 году было издано 7 рукописей, которые вносят вклад в сохранение и укрепление духовно-нравственных ценностей.

Премия вручается в Мурманской области с 2021 года и носит имя писателя, полярника и общественного деятеля Виталия Маслова. Его вклад в развитие культуры и литературы Кольского Заполярья трудно переоценить. Виталий Семенович не только участвовал в освоении Арктики на первом в мире атомном ледоколе «Ленин», но и возродил в нашем регионе традицию празднования Дня славянской письменности и культуры, а также много лет возглавлял региональное отделение Союза писателей России.

В 2024 году лауреатами премии стали сборник «Волна многошумного моря» Бориса Блинова (Мурманск); сборник стихов «Две воды на коромысле» Владимира Сорокожердьева (Мурманск); книга «Полярный рай» Наталии Горяшко (Москва).

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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