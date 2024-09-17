В Мурманской области стартовал приём заявок на второй конкурсный отбор грантов на приобретение франшизы

Начался приём заявок на конкурс грантов для предпринимателей региона на приобретение франшизы. Субсидия предоставляется при условии софинансирования не менее 20% расходов на реализацию проекта согласно представленному бизнес-проекту и не может превышать 1 млн рублей.

Участвовать могут зарегистрированные индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Мурманской области.

Средства гранта можно потратить на:

оплату паушального взноса;

аренду нежилых помещений, необходимых для реализации проекта, за первый год реализации проекта (не более 15 % от суммы субсидии);

рекламу и продвижение проекта, включая создание интернет-сайта;

приобретение основных средств, предусмотренных договором франчайзинга;

ремонтные и строительно-монтажные работы по договорам, осуществление которых необходимо для ведения предпринимательской деятельности в месте реализации проекта (с предварительным расчётом-сметой).

Заявки принимаются до 15.10.2024 (включительно) по электронной почте: grant@mribi.ru.

С порядком предоставления поддержки можно ознакомиться на сайте МРИБИ в разделе «Государственная поддержка МСП».

Подробную информацию об условиях проведения конкурса можно получить у специалистов ГОБУ «Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор» по телефонам: 8 (81555) 6-12-35, 8 (81555) 6-11-16, 8 (8152) 43-29-49, (8152) 43-59-30, а также по электронной почте: grant@mribi.ru или на официальном сайте учреждения.

Как отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, в нашем регионе реализуется широкий спектр мер поддержки предпринимательства, в том числе в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/