В Мурманской области стартовал приём заявок по предоставлению грантов на научно-исследовательские проекты для некоммерческих организаций

Министерство образования и науки Мурманской области проводит конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям (не являющимся казёнными учреждениями) для поддержки научно-исследовательских проектов молодых учёных.

К участию в конкурсе приглашают научные организации и вузы, расположенные на территории Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, соискатели должны представить проекты молодых учёных (доктора наук до 40 лет, кандидаты наук, научные сотрудники, преподаватели, аспиранты, магистранты, студенты до 35 лет, а также коллективы молодых учёных не более 3 человек), с которыми состоят в трудовых, гражданско-правовых и / или образовательных отношениях.

Заявки принимают по 9 марта по адресу: 183025, Мурманск, ул. Трудовых Резервов, 4, Министерство образования и науки Мурманской области, отдел профессионального образования и науки (каб. 11) в рабочие дни - с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00). С порядком предоставления грантов можно ознакомиться по ссылке: здесь.