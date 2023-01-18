В Мурманской области стартовал проект «На Севере – чисто!»

Региональный центр развития добровольчества и поддержки молодёжных движений стал инициатором нового эколого-просветительского проекта «На Севере – чисто!». Проект поддержан комитетом молодёжной политики Мурманской области.

Программа проекта включает лектории по раздельному сбору мусора, сохранению биоразнообразия, бережному отношению к природным ресурсам региона, творческие мастерские и мастер-классы, экологические интеллектуальные игры. Практическая часть предполагает проведение субботников и других выездных мероприятий на территории Мурманской области. Мероприятия будут реализованы в 2023 году.

Старт проекту 16 января дал День экологических знаний в Региональном центре развития добровольчества и поддержки молодёжных движений.

Эксперт по раздельному сбору мусора и ответственному потреблению Екатерина Синицына выступила с презентацией «Философия «Ноль отходов». Также прошла творческая встреча по созданию сувениров для благотворительной ярмарки.

Фото: https://gov-murman.ru