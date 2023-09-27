В Мурманской области стартовал проект по созданию «говорящих» книг для незрячих и слабовидящих

В Мурманской областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих прошла первая встреча авторов и участников проекта «Говорящая книга» — победителя конкурса Фонда президентских грантов.

Руководитель проекта «Говорящая книга» Дарья Третьякова рассказала, что идея помочь в озвучивании литературы для детей и взрослых с нарушением зрения родилась у участников детско-юношеского клуба авторской песни «Гравицапа» во время выступления в специальной библиотеке перед маленьким читателями. Мурманская библиотека поддержала инициативу молодых музыкантов, став координатором по вопросам создания «говорящих» книг в специальном формате для незрячих.

Участникам проекта предстоит работа по озвучиванию книг о Кольском Заполярье. Дети и молодежь с ограниченными возможностями здоровья, читатели с нарушением зрения из специальной библиотеки станут активными участниками процесса: будут предлагать произведения для создания «говорящих» книг, оценивать работу дикторов и качество записи, сами будут принимать участие в озвучивании текстов и различных мероприятиях проекта.

На первой встрече заместитель директора областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Ольга Левша познакомила участников проекта с особенностями создания «говорящих» книг для незрячих и слабовидящих. Общественники и библиотекари обсудили совместный план действий на год. В ближайших планах – встречи участников клуба «Гравицапа» со школьниками, а актриса Мурманского областного театра кукол Екатерина Ефремова поможет юным волонтёрам лучше подготовиться к работе в качестве дикторов.

Как сообщает региональное Министерство культуры, благодаря проекту в специальной библиотеке появятся новые «говорящие» книги по истории освоения Арктики, будут переведены в аудиоформат произведения мурманских писателей, сказки и рассказы из фонда Музея детской рукописной книги Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой. Планируется организация встреч и совместных экскурсий для участников проекта – волонтеров и читателей специальной библиотеки для того, чтобы ближе познакомиться и лучше изучить родной край.

Фото: https://gov-murman.ru