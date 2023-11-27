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Мурманская область. Арктика (16+)27.11.23 11:30

В Мурманской области стартовал проект «ЗАТО путешествую!»

 

В Мурманской области дали старт проекту «ЗАТО путешествую!», основная цель которого – знакомство жителей военных гарнизонов и закрытых административно-территориальных образований региона с Кольским Заполярьем.

Комитет по туризму Мурманской области совместно с АНО «Туристский информационный центр Мурманской области», а также региональными туроператорами рассказали о возможностях путешествий по региону жителям ЗАТО Александровск.

Презентация проекта состоялась на полях встречи, организованной Мурманской региональной общественной организацией «Женский совет подводных сил Северного флота» в Гаджиево.

«Жители наших военных гарнизонов традиционно отдыхают один раз в год в средней полосе или в южных регионах страны. И зачастую их знакомство с Мурманской областью ограничивается областным центром. Но нам совершенно точно есть что предложить и чем удивить. Более полумиллиона человек ежегодно приезжают в регион, чтобы увидеть, что такое Арктика своими глазами», – отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Проект «ЗАТО путешествую!» формируется по двум направлениям.

Первый – подготовка региональным туристским информационным центром специальных предложений для самостоятельных поездок жителей ЗАТО по региону, с акцентом на ближайшие расположенные туристические локации.

Второй сценарий предполагает формирование долгосрочных партнёрских отношений с региональными туроператорами, имеющими собственный транспорт и команду аттестованных гидов, для организованных экскурсионных поездок по области.

Как сообщает региональный комитет по туризму, в рамках проекта запланирован ряд встреч и в других закрытых административно-территориальных образованиях Мурманской области.

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