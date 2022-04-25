В Мурманской области стартовал региональный чемпионат «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей»

В Мурманской области стартовал региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», об этом в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Андрей Чибис.

«С сегодняшнего дня и до 28 апреля в Мурманске, Коле и Кандалакше проходит региональный чемпионат «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В нём могут проявить себя люди с ограниченными возможностями здоровья, определиться с профессией и продемонстрировать свои навыки. А финал соревновательного сезона пройдёт в Москве», – отметил глава региона и пожелал участникам успехов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, движение «Абилимпикс» обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Оператором чемпионатного движения «Абилимпикс» в России является Национальный центр «Абилимпикс», созданный на базе ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования». Чемпионат – часть президентской платформы «Россия – страна возможностей».

АНО «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет организации возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

Фото: http://pl9.ru/abilimpiks/news/abilimpiks.-itogi-chempionata