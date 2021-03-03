В Мурманской области стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма»

3 марта стартовал приём заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма». Конкурс проводится Федеральным агентством по туризму совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере туризма ежегодно с 2013 года.

«Мы проводим конкурс совместно с Мурманским арктическим государственным университетом. Главная цель – повышение качества обслуживания в туристской индустрии и повышение престижности туристских профессий среди молодежи, потому что сегодня эта сфера в регионе активно развивается, правительство Мурманской области оказывает всевозможное содействие новым проектам, и потребность в квалифицированных, креативных кадрах, несомненно, высока», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

В 2021 году конкурс проводится по номинациям «Лучший гид (экскурсовод)» и «Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму».

«Победители и призеры регионального этапа смогут принять участие в федеральном этапе и достойно представить наш регион. Лучшие в регионе будут поощрены денежными призами: 60 тысяч рублей за третье место, 80 тысяч за второе место и 100 тысяч рублей за первое место, а также дипломами и памятными сувенирами», – пояснил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Заявки и документы принимают до 23 мая 2021 года на электронный адрес zholudeva@gov-murman.ru (c пометкой «Заявка на конкурс «Лучший по профессии в индустрии туризма»). На вопросы ответит специалист комитета по туризму Мурманской области Жолудева Анна Геннадьевна, 8 (8152) 486-518.