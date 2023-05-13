Мурманская область. Арктика (16+)13.05.23 16:00
В Мурманской области стартовал региональный этап Всероссийского конкурса профмастерства в сфере содействия занятости
Участниками первого этапа Всероссийского конкурса профмастерства в сфере содействия занятости стали 32 специалиста из 14 кадровых центров Мурманской области.
В отборочном туре конкурсанты пройдут дистанционное тестирование на знание законодательства в сфере занятости и умение работать на единой цифровой платформе «Работа России». Далее участникам предстоит решить сложные рабочие ситуации и написать эссе на одну из предложенных тем: клиентоцентричности, бренде «Работа России» и новой философии службы занятости населения.
По результатам всех этапов конкурса будут определены участники финала, который состоится 26 мая, сообщило Министерство труда и социального развития Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru
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Последние комментарии
Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
Лариса
10.05.23 21:59
Не постесняется влезть в вашу жизнь и вынести ваши проблемы на всеобщее обозрение. Не доверяйте ей.
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Лидия
10.05.23 15:00
Правильно. Коммунист должен жить интересами трудящихся, понимать их проблемы, а не игнорировать их.
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