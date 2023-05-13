В Мурманской области стартовал региональный этап Всероссийского конкурса профмастерства в сфере содействия занятости

Участниками первого этапа Всероссийского конкурса профмастерства в сфере содействия занятости стали 32 специалиста из 14 кадровых центров Мурманской области.

В отборочном туре конкурсанты пройдут дистанционное тестирование на знание законодательства в сфере занятости и умение работать на единой цифровой платформе «Работа России». Далее участникам предстоит решить сложные рабочие ситуации и написать эссе на одну из предложенных тем: клиентоцентричности, бренде «Работа России» и новой философии службы занятости населения.

По результатам всех этапов конкурса будут определены участники финала, который состоится 26 мая, сообщило Министерство труда и социального развития Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru