В Мурманской области стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

В Заполярье стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. В нём примут участие более 1000 учеников общеобразовательных организаций, ставших победителями и призерами муниципального этапа в 2020 году и набравших необходимое количество баллов. Они продемонстрируют свои знания по 21 предмету: литературе, русскому языку, информатике и ИКТ, химии, английскому, немецкому и французскому языкам, основам безопасности жизнедеятельности, физике, биологии, астрономии, экономике, праву, обществознанию, экологии, математике, истории, географии, физической культуре, искусству (МХК), технологии.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в этом году площадками для проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников станут общеобразовательные организации региона, в которых обучаются его участники.

Кроме того, для учащихся 7-8-х классов состоится региональный этап олимпиады по физике имени Дж. К. Максвелла, а для учащихся 8-х классов – региональный этап математической олимпиады имени Л. Эйлера.

12 и 13 января юные северяне приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. Ученики 9-11-х классов школ Мурманска и ЗАТО г. Североморск выполняли задания на понимание письменной и устной речи. Тур устной речи, а также разбор заданий и показ работ участников были организованы в онлайн-формате 13 января.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, Всероссийская олимпиада школьников охватит каждый из 85 субъектов страны и пройдёт по единым заданиям, разработанным центральными предметно-методическими комиссиями по каждому общеобразовательному предмету. Таким образом обеспечивается равенство условий для всех участников регионального этапа олимпиады.