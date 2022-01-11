11 января в Мурманской области стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Интеллектуальные соревнования открыли испытания по французскому языку.

Всего в олимпиаде примут участие 1119 юных северян, ставших победителями и призерами муниципального этапа олимпиады в 2021 году и набравших необходимое количество баллов.

Они продемонстрируют свои знания по 21 предмету: французскому языку, литературе, русскому языку, информатике и ИКТ, химии, основам безопасности жизнедеятельности, физике, биологии, астрономии, экономике, праву, обществознанию, экологии, математике, истории, географии, физической культуре, искусству (МХК), английскому и немецкому языку, технологии.

Подробное расписание мероприятий опубликовано на официальном сайте регионального Министерства образования и науки по ссылке: https://minobr.gov-murman.ru/press/news/434442/

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в этом году площадками для проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников станут общеобразовательные организации региона, в которых обучаются его участники.

Кроме того, для учащихся 7-8-х классов состоится региональный этап олимпиады по физике имени Дж. К. Максвелла, по астрономии имени В.Я. Струве, а для учащихся 8-х классов –региональный этап математической олимпиады имени Л. Эйлера.

Олимпиада охватит каждый из 85 субъектов Российской Федерации и пройдёт по единым заданиям, разработанным центральными предметно-методическими комиссиями по каждому общеобразовательному предмету. Таким образом обеспечивается равенство условий для всех участников регионального этапа олимпиады.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, Всероссийская олимпиада школьников включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.