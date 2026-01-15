В Мурманской области стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, продемонстрировать свои знания по 22 общеобразовательным предметам смогут более 1,3 тысячи человек – учащиеся 9–11-х классов.

К региональному этапу, который продлится до 28 февраля, допущены участники муниципального этапа состязания, набравшие необходимое количество баллов, а также победители и призёры регионального этапа ВсОШ предыдущего учебного года.

Интеллектуальный турнир, организованный Минпросвещения России, открыла олимпиада по экономике, которая прошла на базе Института развития образования. В ней приняли участие 17 обучающихся из Мурманска, Оленегорска, Апатитов, Североморска, Александровска. Подробная информация о проведении регионального этапа олимпиады публикуется на сайте: https://talented51.ru/meropriyatiya-nauka/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/regionalnyj-etap/.

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Успешное выступление на первых трех позволяет выйти в финал ВсОШ. Дипломы победителей и призеров заключительного этапа состязания, действующие четыре года, дают право поступления в ведущие вузы страны без экзаменов по соответствующему профилю. Эти выпускники также получают возможность стать участниками учебно-тренировочных и установочных сборов по подготовке и формированию сборных команд РФ, которые выступают на международных олимпиадах.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, поддержка талантливой молодёжи, а также педагогов Мурманской области – важное направление губернаторского плана «На Севере – жить!». По инициативе главы региона Андрея Чибиса для победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, а также их наставников учреждена премия. Так, победители получают единовременную выплату в 200 тысяч рублей, а призеры – 150 тысяч рублей. Педагоги-наставники также получают выплаты в 150 тысяч рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560452/#&gid=1&pid=1