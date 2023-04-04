В Мурманской области стартовал региональный конкурс «Сувенир года. Арктика»

В целях выявления и поощрения создателей лучшей региональной сувенирной продукции и вовлечение производителей, мастеров и представителей туристического сообщества в процесс разработки уникальных локальных сувениров комитет по туризму Мурманской области совместно с АНО «Туристский информационный центр Мурманской области» проводят ежегодный региональный конкурс сувенирных изделий.

На конкурс принимаются туристские сувениры, изготовленные промышленным или ручным способом, разными методами, из любых материалов. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Арктический сувенир»; «Этнический сувенир»; «Гастрономический сувенир»; «Экологический сувенир»; «Сувенир года».

Как сообщает региональный комитет по туризму, заявки принимают в период с 3 апреля по 31 мая (включительно) по адресу: г. Мурманск, ул. Коминтерна 7, кабинет 202.

Результаты конкурса будут озвучены 16 июля на Арктическом фестивале «Териберка».

Более подробная информация и положение конкурса размещены на сайте комитета по туризму Мурманской области. Задать дополнительные вопросы также можно по электронной почте bulygina@gov-murman.ru.

Фото: https://gov-murman.ru