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Мурманская область. Арктика (16+)17.02.24 17:00

В Мурманской области стартовал региональный тур «Твой Ход» – 2024

В Мурманске состоялась презентация всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», который реализуется Росмолодёжью при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Около 500 студентов из Мурманского арктического университета познакомились с нововведениями четвёртого сезона.

Региональный тур «Твой Ход» – 2024 в новом сезоне стартовал в обновлённом интерактивном формате и с индивидуальной программой для каждого вуза, в том числе и для учебных заведений из новых регионов России.

«Твой Ход» – это прекрасная площадка для студентов, которые готовы принимать участие в развитии страны – предложить свою идею или сразу проект. Авторов лучших инициатив мы поощряем, помогаем с их реализацией. Ожидается, что в этом году региональный тур проекта «Твой Ход» охватит около 100000 студентов из 86 регионов России. Уверен, что среди ваших заявок будет много ярких идей! Будьте смелее и никогда не сомневайтесь в своих силах», – сказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов. 

Четвёртый сезон всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» стартовал в День студента – 25 января. Помимо студентов, впервые принять участие в конкурсных испытаниях смогут и вузы, которым в рамках участия предстоит создать и реализовать продукт для первокурсников. Это поможет студентам-новичкам погрузиться в студенческое сообщество и его возможности, познакомиться с экосистемой университета, а также молодёжной политики региона и страны.

«Сегодня на знакомство с проектом «Твой Ход» собрались более 500 человек. Для нашего нового объединённого университета – Мурманского арктического – это важный момент единения и совместного творчества. Очень много первокурсников, которым только предстоит открыть яркий мир студенческого сообщества», – прокомментировала проректор по молодёжной политике Мурманского арктического университета Любовь Лычкина.

Помимо встречи с федеральной командой проекта и презентации четвёртого сезона студентов МАУ ждали мастер-классы на выбор.

Тематика первого мастер-класса – кем молодые люди видят себя через 5 лет. Ребята узнали, как проект помогает получить опыт работы и успешные кейсы для резюме, выявили для себя топ-10 наиболее важных возможностей молодёжи по данным исследования Экспертного центра «Твой Ход». Спикеры рассказали о преимуществах участия в проекте «Твой Ход» и других программах молодёжной политики, которые помогают достигать целей и раскрывать свой потенциал в период студенчества.

На втором мастер-классе молодые люди ознакомились с различиями и этапами проведения конкурсных треков «Делаю» и «ПервопроХодец».

Трек «ПервопроХодец», ставший нововведением четвёртого сезона, направлен на знакомство первокурсников 2023 и 2024 года со студенческим сообществом и сферой молодёжной политики. В треке «Делаю» студентам предстоит раскрыть свою лидерскую позицию и создавать проекты, вовлекающие других на изменения в стране.

На мастер-классе ребята научились искать идеи для участия и упаковывать их в полноценную заявку. Новые навыки помогут студентам не только раскрыть себя внутри проекта, но и презентовать любую задумку в работе и учёбе.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, всероссийский студенческий проект «Твой Ход» – это масштабное студенческое сообщество, где каждый готов направить усилия и энергию на создание востребованных проектов, развитие образовательных организаций и реализацию своего интеллектуального потенциала в нашей стране. «Твой Ход» формирует благоприятную среду для генерации, развития проектов и инициатив активной молодёжи, которая живёт и создаёт в России.

Региональный тур «Твой Ход» – 2024 пройдёт в две волны: с 25 января по 30 марта и с 1 сентября по 15 октября. В течение четырёх месяцев мероприятие охватит около 100000 студентов России. Ранее в 2023 году о возможностях проекта было рассказано на базе 116 ведущих университетов в 8 федеральных округах страны. Участниками мероприятия стали более 60000 молодых людей.   

Ознакомиться с подробной информацией о всероссийском студенческом проекте «Твой Ход» и подать заявку на участие в конкурсные треки можно уже сейчас на сайте «Твой Ход».

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

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