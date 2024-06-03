В Мурманской области стартовал сбор предложений по обновлению плана «На Севере – жить»

Сегодня в ходе оперативного совещания правительства Мурманской области губернатор Андрей Чибис напомнил, что с 1 июня на портале «Наш Север» стартовал сбор предложений по обновлению плана «На Севере – жить».

«На прошлой неделе мы провели большую стратегическую сессию, где уже сделали серьёзные шаги к детализации нашего плана на предстоящую пятилетку, плюс дополнительные пять лет – задел. Очень важно получить от жителей идеи, инициативы и предложения», – сказал глава региона.

Принять участие в разработке стратегического плана по развитию Мурманской области можно в режиме онлайн. Для этого на портале «Наш Север» необходимо заполнить анкету в специальном разделе «Меняем Север к лучшему».

Также предусмотрен сбор предложений в бумажном виде. Для этого нужно обратиться к волонтёрам на стационарные точки приёма предложений, которые размещены в общественных местах во всех муниципалитетах Мурманской области.

«Призываю северян не остаться безучастными. Все ваши предложения будут внимательно проанализированы, а на основании этого анализа будет сформирован итоговый план работы, по сути, на две следующие пятилетки. Очень важно, чтобы мы имели чёткий план, стратегию, а также концентрировали бюджетные ресурсы на выполнение этих задач», – подчеркнул Андрей Чибис.

Внести предложения, направленные на развитие городов, посёлков и районов Мурманской области, можно до 3 июля, уточняет Министерство информационной политики Мурманской области.