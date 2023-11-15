В Мурманской области стартовал сбор заявок от туроператоров по безвизовым поездкам в Иран и Китай

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области /Стартовал сбор предложений от туроператоров на формирование списков туристических компаний на 2024 год, уполномоченных работать в рамках соглашений по безвизовым групповым туристическим поездкам с Ираном и Китаем.

«Компаниям, заинтересованным в организации путешествий такого формата, необходимо до 25 ноября 2023 года обратиться в комитет по туризму Мурманской области. В числе ключевых требований к туроператорам, претендующим попасть в списки, – осуществление деятельности в сфере въездного и выездного туризма, а также факт зачисления в единый федеральный реестр туроператоров», – отметил председатель регионального комитета по туризму Александр Елисеев.

Перечень документов, необходимых для включения туроператора в указанный список туристических организаций:

– заявление на осуществление деятельности в рамках реализации Межправительственного соглашения с указанием наименования, организационно-правовой формы и места нахождения туристической организации;

– документ, свидетельствующий о наличии у туристической организации (или) у ее контрагентов, осуществляющих свою деятельность в стране (месте)временного пребывания, ресурсов, сил и средств, необходимых для обеспечения личной безопасности туристов – граждан Российской Федерации (далее – туристы), сохранности их имущества, беспрепятственного получения туристами медицинской, правовой и иных видов неотложной помощи во всех пунктах в стране (месте) временного пребывания;

– документ о соблюдении туристической организацией правил пребывания иностранных туристов в Российской Федерации и об обеспечении их своевременного выезда за пределы территории Российской Федерации, в том числе соблюдения порядка регистрации иностранных граждан, оформления документов на право пребывания на территории Российской Федерации, а также о наличии у туристической организации и (или) ее контрагентов, осуществляющих свою деятельность в стране (месте) временного пребывания, ресурсов, сил и средств, необходимых для обеспечения личной безопасности туристов – граждан Китайской Народной Республики, сохранности их имущества, беспрепятственного получения туристами медицинской, правовой и иных видов неотложной помощи во всех пунктах в стране (месте) временного пребывания.

Подробную информацию, а также сведения по точным срокам, списку документов и критериев попадания в списки можно получить в комитете по туризму Мурманской области по телефону 8 (8152) 486-403.

Фото: https://gov-murman.ru