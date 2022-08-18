В Мурманской области стартовал сезон любительского рыболовства камчатского краба

В соответствии с действующими Правилами рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, сезон любительского лова камчатского краба в 2022 году продлится с 16 августа до 1 декабря. Объём квоты составляет 100 тонн.

В настоящий момент в Росрыболовстве прорабатывается вопрос об увеличении срока рыболовства камчатского краба и количества особей на одну путевку, изменении в размерах орудия вылова. Подготовлен перечень соответствующих поправок.

Подробная информация о правилах и условиях лова камчатского краба на территории Мурманской области находится на сайте Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства; туристическом портале региона Murmansk.travel, а также у пользователей рыболовными участками.