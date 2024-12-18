В Мурманской области стартовал социальный проект «Спорт для СВОих»

В запуске пилотного этапа в плавательном бассейне «Гольфстрим» в Коле приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, министр спорта Мурманской области Светлана Наумова, руководитель регионального отделения Фонда «Защитники Отечества» Жанна Макарова, ветераны специальной военной операции и боевых действий.

— Основой проекта стала инициатива, с которой в октябре ко мне обратились ветераны спецоперации на встрече в региональном отделении Фонда «Защитники Отечества». Речь шла об организации занятий адаптивными видами спорта для наших ребят, которые возвращаются с фронта, – пояснил Сергей Дубовой. – Цель проекта – социальная реабилитация участников СВО с инвалидностью, а также поддержка всех ветеранов боевых действий, вернувшихся домой с тяжелыми ранениями.

Парламентарий рассказал, что в планах – масштабировать занятия адаптивным спортом на базе других спортивных объектов региона – плавательных бассейнах, тренажерных залах, ФОКах, «СОПКИ.СПОРТ», стадионах, уличных площадках с тренажёрами. Главное условие – эти объекты должны быть приспособлены для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

В числе первых посетителей занятия по плаванию участник специальной военной операции, имеющий инвалидность 2-й группы, Евгений Новиков, который подчеркнул значимость проекта для тех, кто получил ранения и учится жить по-другому.

В завершение участники мероприятия обсудили дальнейшее направление развития этого соцпроекта.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31523/