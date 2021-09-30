В Мурманской области стартовал VI региональный чемпионат по профмастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс»

28 сентября начались соревнования VI чемпионата Мурманской области «Абилимпикс» – конкурса профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщала редакция «Арктик-ТВ», торжественное открытие чемпионата состоялось в онлайн-формате. Участников регионального чемпионата поздравили заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин и руководитель Национального центра движения «Абилимпикс» Игорь Грибанов.

Основной площадкой регионального чемпионата стал Мурманский колледж экономики и информационных технологий – базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов. Соревнования также проходят в Мурманском медицинском колледже, Мурманском строительном колледже имени Н.Е. Момота, Мурманском индустриальном колледже, Кандалакшской коррекционной школе-интернате.

За победу и выход на национальный этап соревнований борются 130 конкурсантов в 26 компетенциях. Выполнение конкурсных заданий участников оценивают более 90 экспертов.

Уже состоялись соревнования в 9 компетенциях в категории «Студенты» и в 11 компетенциях в категории «Школьники».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, 1 октября в 12.00 в онлайн-формате состоится торжественная церемония закрытия регионального чемпионата «Абилимпикс» и мы узнаем имена победителей и призеров. Ссылка для подключения будет размещена в группе Регионального центра развития движения «Абилимпикс» Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте».