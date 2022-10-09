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Мурманская область. Арктика (16+)09.10.22 12:00

В Мурманской области стартовал второй сезон мастер-классов образовательного центра Юрия Башмета

В регионе начала работу осенняя сессия занятий с одаренными детьми в рамках образовательного центра «Юрий Башмет – молодым дарованиям России».

Второй сезон мастер-классов образовательного центра открылся творческой встречей со старшим преподавателем кафедры деревянных духовых инструментов Российской академии музыки имени Гнесиных Леонидом Друтиным. Музыкант поделился опытом игры на саксофоне, рассказал о технологии извлечения звука, работе над интонированием и диафрагмальным дыханием, раскрыл другие профессиональные тонкости.

В мастер-классах приняли участие воспитанники образовательных учреждений в сфере искусства из Мурманска и Североморска, а также студенты Мурманского колледжа искусств.

В рамках соглашения Министерства культуры региона и образовательного центра «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» в октябре-ноябре в Мурманске, Полярных Зорях и Кандалакше состоятся мастер-классы со студентами Мурманского колледжа искусств и учащимися детских школ искусств Кольского Заполярья. Занятия проведут ведущие преподаватели, доценты, профессора музыкальных вузов Москвы и Санкт-Петербурга, солисты и артисты оркестров.

Как сообщает региональное Министерство культуры, старт уникальному проекту был дан в январе 2022 года. Тогда лучшие музыканты России на протяжении 3-х месяцев делились ценными знаниями с юными северными дарованиями. В рамках работы программы Мурманскую область посетили 10 специалистов образовательного центра, которые провели 21 мастер-класс для студентов, учащихся и преподавателей детских школ искусств, музыкальных школ региона и Мурманского колледжа искусств. В них приняли участие более 400 человек.

Основная задача программы – сохранение и развитие системы профессионального образования в области музыкального искусства в Российской Федерации, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, привлечение одаренных детей из разных регионов России к участию в творческих образовательных мероприятиях. На сегодняшний день инициатива уже успешно реализуется во многих городах России. Образовательные центры создаются на площадках детских школ искусств, филармоний, музыкальных колледжей. В рамках работы каждого образовательного центра организуется проведение различных мастер-классов.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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