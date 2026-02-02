Эхо аварии на ЛЭП: традиционные выездные встречи мурманчан с руководителями управлений административных округов были приостановлены, но продолжатся на текущей неделеТагил рулит, или В Апатитах прошёл ежегодный шоу-конкурс «Бешеная пила»
В Мурманской области стартовал заключительный этап конкурсного отбора инициатив в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект» и подведены итоги новогодних конкурсов

Сегодня на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о победителях новогодних конкурсов и рассказал о заключительном этапе конкурсного отбора инициатив в рамках программы «На Севере – твой проект».

«В Мурманской области стартовал заключительный этап конкурсного отбора инициатив в рамках программы «На Севере – твой проект». От жителей Мурманской области поступило 253 инициативы, а в голосовании приняло участие более 27 тысяч человек. Сейчас муниципалитеты направляют заявки и пакет документов в Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области для организации конкурсного отбора. Проекты-победители, предлагаемые для реализации в 2026 году на территории городов и посёлков региона, будут определены до 20 февраля. Информация о проектах, принятых к реализации, будет размещена на официальном сайте министерства. Напомню, что с 2020 года на территории всех муниципальных образований Мурманской области реализованы 448 инициатив жителей региона. В 2025 году мы увеличили финансирование по программе, на эти цели предусмотрено субсидирование муниципалитетов в размере 300 млн рублей», - сообщил глава региона.

На финальной стадии и конкурс «Окно в Новый год» – это ежегодный областной творческий конкурс на лучшее новогоднее оформление таких объектов, как: балкон, лоджия, окно. Он проводится с целью содействия благоустройству на территории Мурманской области и создания новогоднего настроения среди жителей региона. Голосование по конкурсу завершилось 21 января. Всего в этом году было подано 526 работ, из них к голосованию были допущены 518 - те, которые соответствовали требованиям и страницы участников были открыты для проверки. В этом году победителями стали 30 групповых и 70 индивидуальных работ. Победители получат подарки в своих муниципалитетах до 17 февраля.

Также для жителей Мурманской области совместно с управляющими компаниями был запущен конкурс на тематическое оформление двора, в котором преимуществом являлось наличие новогодней ели. Конкурс проводился в 2 этапа. Первый этап: отбор муниципалитетами, а второй этап: на региональном уровне. До 15 января муниципалитетами принимались заявки от управляющих компаний посредством направления фото, а также определялись не более 3 номинантов. Фото дворов были опубликованы на официальных страницах администраций с хештегом #Насевереновыйгод2026. На региональном уровне были выбраны 3 двора-победителя. За самое оригинальное оформление, с привлечением как можно большего количества жителей к участию, направится по 1 млн рублей на благоустройство двора в 2026 году. Ими стали: 1. ЗАТО г. Заозерск (ул. Колышкина, 1, 3 и 5), https://vk.com/wall-171749274_46228; 2. Кандалакшский округ (п. Зареченск, ул. Княжегубская, 4а), https://vk.com/wall-209704757_20431; 3. г. Мурманск (ул. Героев Рыбачьего, 3), https://vk.com/wall-161313603_82234
Третий конкурс затронул юридических лиц и ИП Мурманской области. Предпринимателям региона предлагалось для создания новогодней атмосферы на улицах городов тематически оформить витрины, входные группы и интерьеры с использованием элементов подсветки и символа наступающего года. Конкурс также проводился в 2 этапа. Трёх победителей, выбранных на региональном этапе, можно увидеть на официальных страницах администраций с хештегом #Насеверепраздник2026. Ими стали: 1. Терский округ ООО «Умбатрэвел» (кафе Umba), https://vk.com/wall-148016945_29225; 2. Ковдорский округ (магазин «Цветы»), https://vk.com/wall-142136068_66677, 3. Североморск, ООО Север-Сити (гастробар Баренция), https://vk.com/wall-168993381_60130.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/561529/#&gid=1&pid=1

