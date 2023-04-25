В Мурманской области стартовала акция «Георгиевская лента»

В преддверии Дня Победы во всех муниципальных образованиях Мурманской области проходит международная акция «Георгиевская лента».

Георгиевская лента – символ военной славы. Её прикрепляют к одежде в ознаменование героизма, мужества и стойкости защитников нашего Отечества и их подвигов, всенародную гордость за Великую Победу.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, в Мурманской области акция «Георгиевская лента» проводится с 25 апреля до 9 мая.

Фото: https://gov-murman.ru