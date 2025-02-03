В Мурманской области стартовала акция «Кольский десант»

В Мурманской области стартовала всероссийская патриотическая акция «Кольский десант» – студенты региона отправились в муниципалитеты для помощи в благоустройстве города и оказания адресной помощи.

«Кольский десант» – часть всероссийской акции «Снежный десант РСО», в рамках которой студенты организованно выезжают в отдалённые уголки России, чтобы помочь нуждающимся. Отряды Кольского десанта выполняют работы по расчистке снега, благоустройству памятных мест и мемориалов, помощи в приютах для животных и адресной помощи семьям СВО, ветеранам и пенсионерам, а также проведению мастер-классов, спортивных игр, зимних забав, уроков мужества в каждом муниципалитете маршрута. Кроме того, в этом году отряды включили в программу пребывания подготовленные концерты для детей и взрослых.

На открытии с приветственным словом к участникам обратились начальник отдела по работе со студенческой молодёжью регионального центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи Артур Фортес, а также руководитель регионального штаба Мурманского регионального отделения «РСО» Полина Пэн.

«В этом году на территории Мурманской области «Кольский десант» проводится в пятый раз, а это значит, что нынешний выезд – юбилейный. Я невероятно горд, что за все эти годы интерес ребят к добровольческой деятельности не только не угас, но и возрос, ведь сегодня мы проводили в путь четыре отряда вместо традиционных трёх», – сказал Артур Фортес.

Первым населённым пунктом отряда «Океан Свободы» станет Североморск. Отряд «Пламенный Свет» держит путь в Полярные Зори, а отряд «Млечный путь» взял курс в посёлок городского типа Никель, и участники отряда «Вечная юность» в Апатиты. В молодёжных пространствах «СОПКИ», созданных в рамках стратегического плана «На Севере – жить», ребята проведут мастер-классы об основах правильного питания и мастер-класс по популярным акциям студенческих отрядов для школьников 8-9 классов. Пройдут интерактивные игры на сплочение и командообразование для молодёжи муниципалитетов такие, как например игра «Джеф». В вечернее время после основной работы по оказанию необходимого фронта работ, участники акции на базе молодёжных пространств «СОПКИ» проведут внутренние мероприятия (комиссарки) направленные на сплочённость.

Как отмечает региональный комитет молодёжной политики, в юбилейный год отряды «Кольского десанта» посетят Кировск, Ковдор, Апатиты, Североморск, Кандалакшу, Зеленоборский, Полярные зори, Никель, Мончегорск, Оленегорск и Заполярный. Акция продлится неделю, 8 февраля отряды Кольского десанта выдвинутся домой, в Мурманск.

Подвести итоги акции ребята вновь соберутся 17 февраля – в день «Российских Студенческих Отрядов». На празднике будут награждены самые активные участники, а также вручено знамя лучшего отряда акции.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/