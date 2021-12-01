В Мурманской области стартовала акция «Новогоднее чудо»

В Мурманской области стартовала традиционная благотворительная акция «Новогоднее чудо», в ходе которой северяне смогут исполнить предновогодние желания детей из социальных учреждений.

«Новогоднее чудо» – традиционная благотворительная акция для ребят из центров помощи детям, которая проводится в Кольском Заполярье уже более десяти лет. В этом году организатором акции выступил Единый волонтерский центр Мурманской области совместно с «Forward Management Group» при поддержке правительства Мурманской области.

«Главная ценность акции в том, что абсолютно каждый человек может почувствовать себя Дедом Морозом и исполнить детскую мечту, – рассказала руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис. – Для этого достаточно снять открытку с желанием, написанную воспитанниками социальных учреждений, с «чудо-ёлочки», купить подарок и передать его организаторам акции, а наши волонтеры доставят подарки до адресатов. В прошлом году неравнодушные северяне приобрели почти 500 подарков для ребят».

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, 30 ноября добровольцы Единого волонтёрского центра дали старт акции, украсив открытками с детскими желаниями елку в спортивном клубе «X-Fit» в Мурманске. Всего в рамках акции в столице региона будет установлено 14 ёлок, в том числе 8 – в административных зданиях правительства Мурманской области. Также елки открытками будут установлены в ТРЦ «Plazma», отеле «Меридиан», медицинском центре «Nord Medical», здании филиала «КолАтомЭнергосбыт».

«В этом году в акции «Новогоднее чудо» участвуют 19 социальных учреждений – детские дома и центры помощи детям Мурманской области. Более 400 воспитанников этих учреждений напишут открытки со своими желаниями. Для нас очень важно, чтобы каждый ребёнок, участвующий в акции, получил свой подарок на Новый год», – подчеркнула координатор акции Ольга Трифанова.