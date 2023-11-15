В Мурманской области стартовала акция «Серебряная ёлка»

С 15 ноября в Мурманской области стартовала благотворительная акция по сбору подарков для старшего поколения «Серебряная ёлка», организованная партией «Единая Россия» в рамках проекта «Старшее поколение».

Цель акции – сбор новогодних подарков для постояльцев стационарных учреждений социального обслуживания и одиноких пожилых людей.

Примеры востребованных подарков: тёплые пледы, постельное бельё, полотенца, средства гигиены, тёплое бельё, тапочки, чуни, мужские жилетки, спортивные костюмы, домашние халаты, ночные сорочки и продуктовые наборы и т.д.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, по окончании акции будут сформированы подарочные наборы и переданы одиноким пожилым людям и в специализированные учреждения региона.

Пункты сбора подарков будут работать в местных отделениях партии во всех муниципалитетах Мурманской области.

В Мурманске пункты сбора будут работать по адресам: ул. Софьи Перовской, 17, офис 424 и просп. Ленина, 88.

Фото: https://gov-murman.ru