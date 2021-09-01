В Мурманской области стартовала акция со скидкой на проезд в общественном транспорте по карте «Мир»

C 1 сентября до 31 декабря текущего года поездки в общественном транспорте Мурманской области будут стоить на 6 рублей дешевле. Получить скидку можно при оплате проезда бесконтактной картой «Мир» любого банка.

В акции участвует городской, пригородный и междугородний транспорт, оборудованный терминалами для приема бесконтактных карт. В частности, автобусы и троллейбусы.

С полным перечнем перевозчиков, а также с полными правилами акции можно ознакомиться на сайте www.privetmir.ru и в мобильном приложении «Привет, Мир».

«Жителям Мурманской области выдано больше 600 тысяч карт «Мир». Чаще всего ими расплачиваются в супермаркетах, в кафе и ресторанах, а также в аптеках. Уверена, что скоро в перечень самых популярных категорий оплат по национальным картам войдет общественный транспорт. Сейчас в регионе активно развивается транспортная инфраструктура: расширяется парк, устанавливаются новые валидаторы в автобусах и троллейбусах. Оценить удобство и выгоду платежей картами «Мир» на транспорте поможет и наша акция со скидкой 6 рублей за каждую поездку», – прокомментировала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платёжной системы «Мир».

Акция проводится платежной системой «Мир» совместно с правительством Мурманской области, эквайринг на транспорте обеспечивает «Сбер».

«Бесконтактная оплата проста и удобна, а также безопасна. Сегодня мы настолько привыкли платить за проезд, услуги и покупки бесконтактно, что если попросить показать кошелек, то многие сообщат, что его у них нет или достанут мобильный телефон. И мы рады, что организована акция, при которой использование карты или мобильного телефона для оплаты проезда на транспорте позволяет экономить не только время, но и деньги. Это также приносит пользу перевозчикам: сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество и скорость обслуживания клиентов. Также реализация первого этапа взаимодействия в рамках действующего соглашения о сотрудничестве между АО «НСПК» и правительством Мурманской области подготовит хорошую почту для создания универсального платежно-сервисного инструмента для Мурманской области – «Единая карта жителя Мурманской области», – отметила Зинаида Середа, министр цифрового развития Мурманской области.

При оплате проезда бесконтактной картой «Мир» сумма поездки списывается сразу со скидкой 6 рублей. Например, проезд в городском транспорте Мурманска обойдется в 28 рублей вместо 34.

«Услуга оплаты проезда в общественном транспорте с помощью банковских карт весьма популярна у жителей Мурманской области. За полгода 2021 года было зафиксировано более 5,5 млн оплат банковскими картами в транспорте региона, что почти на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала этого года заплатить за проезд с помощью банковской карты стало возможным на территории всей области – от Никеля до Островного и от Гаджиево до Умбы», – сообщил Сергей Филиппов, управляющий Мурманским отделением ПАО «Сбербанк».

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, по всем вопросам обслуживания карты «Мир» необходимо обращаться в банк, выпустивший карту. Дополнительную информацию об акции уточняйте по телефону 8-800-200-600-5, либо на сайте карта51.рф.