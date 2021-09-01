Учреждения культуры Заполярья возобновят концертную деятельность c 3 сентября24% россиян рады началу первого учебного дня
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)01.09.21 10:00

В Мурманской области стартовала акция со скидкой на проезд в общественном транспорте по карте «Мир»

C 1 сентября до 31 декабря текущего года поездки в общественном транспорте Мурманской области будут стоить на 6 рублей дешевле. Получить скидку можно при оплате проезда бесконтактной картой «Мир» любого банка.

В акции участвует городской, пригородный и междугородний транспорт, оборудованный терминалами для приема бесконтактных карт. В частности, автобусы и троллейбусы.

С полным перечнем перевозчиков, а также с полными правилами акции можно ознакомиться на сайте www.privetmir.ru и в мобильном приложении «Привет, Мир».

«Жителям Мурманской области выдано больше 600 тысяч карт «Мир». Чаще всего ими расплачиваются в супермаркетах, в кафе и ресторанах, а также в аптеках. Уверена, что скоро в перечень самых популярных категорий оплат по национальным картам войдет общественный транспорт. Сейчас в регионе активно развивается транспортная инфраструктура: расширяется парк, устанавливаются новые валидаторы в автобусах и троллейбусах. Оценить удобство и выгоду платежей картами «Мир» на транспорте поможет и наша акция со скидкой 6 рублей за каждую поездку», – прокомментировала Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платёжной системы «Мир».

Акция проводится платежной системой «Мир» совместно с правительством Мурманской области, эквайринг на транспорте обеспечивает «Сбер». 

«Бесконтактная оплата проста и удобна, а также безопасна. Сегодня мы настолько привыкли платить за проезд, услуги и покупки бесконтактно, что если попросить показать кошелек, то многие сообщат, что его у них нет или достанут мобильный телефон. И мы рады, что организована акция, при которой использование карты или мобильного телефона для оплаты проезда на транспорте позволяет экономить не только время, но и деньги. Это также приносит пользу перевозчикам: сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество и скорость обслуживания клиентов. Также реализация первого этапа взаимодействия в рамках действующего соглашения о сотрудничестве между АО «НСПК» и правительством Мурманской области подготовит хорошую почту для создания универсального платежно-сервисного инструмента для Мурманской области – «Единая карта жителя Мурманской области», – отметила Зинаида Середа, министр цифрового развития Мурманской области.

При оплате проезда бесконтактной картой «Мир» сумма поездки списывается сразу со скидкой 6 рублей. Например, проезд в городском транспорте Мурманска обойдется в 28 рублей вместо 34.

«Услуга оплаты проезда в общественном транспорте с помощью банковских карт весьма популярна у жителей Мурманской области. За полгода 2021 года было зафиксировано более 5,5 млн оплат банковскими картами в транспорте региона, что почти на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала этого года заплатить за проезд с помощью банковской карты стало возможным на территории всей области – от Никеля до Островного и от Гаджиево до Умбы», – сообщил Сергей Филиппов, управляющий Мурманским отделением ПАО «Сбербанк».

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, по всем вопросам обслуживания карты «Мир» необходимо обращаться в банк, выпустивший карту. Дополнительную информацию об акции уточняйте по телефону 8-800-200-600-5, либо на сайте карта51.рф.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Пошли в люди: где хотят работать и сколько хотят получать выпускники-2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Виктор
31.08.21 23:11
Умные остановки нужны. Но почему не учат этих ребят умным поступкам? Например, уступать места старикам, беременным, инвалидам? Ни в школах, ни в колледжах, ни в вузах... Забыли, что прежде надо воспит
Комментарий к новости:В Мурманске появилась «умная» остановка
Иванушка
31.08.21 14:56
Что-то в последнее время меня тревожит мысль: "умных остановок", "умных троллейбусов", "умных городов", "умных квартир" становится всё больше и больше, а про то, что больше становится умных людей, н
Комментарий к новости:В Мурманске появилась «умная» остановка
Кирилл
30.08.21 17:05
Что выборы животворящие делают! Чудеса!
Комментарий к новости:Запуск отопления в жилой сектор области начнётся с 1 сентября
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире20:00Городские хроники (6+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Средний уровень потребительских цен на мороженую рыбу с 17 по 23 августа снизился на 0,4%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 27 копеек, доллар потерял почти 9 копеек-PRO Энергетику (18+)Международная страховая инспекция подтвердила высокий уровень надёжности и безопасности Кольскаой АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 1 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Считалочка: прибор сообщит о каждой пойманной рыбине!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика