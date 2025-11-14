В Мурманской области стартовала благотворительная акция «Коробка храбрости»

Региональное отделение партии «Единая Россия» в Мурманской области активно включилось во Всероссийскую акцию «Коробка храбрости». По словам руководителя исполкома партии Елены Сидоровой, на территории всех муниципалитетов региона организованы пункты сбора подарков для детей, которые вынуждены длительное время находиться на лечении в медицинских учреждениях.

«В рамках народной программы партии особое внимание уделяется поддержке детства, созданию благоприятных условий для развития и лечения детей. Акция «Коробка храбрости» – лишь одна из многих инициатив, направленных на улучшение качества жизни маленьких пациентов, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях. И это замечательная возможность подарить частичку радости и тепла тем детям, которые особенно в этом нуждаются, – подчеркнула Елена Сидорова. – Мы призываем всех жителей Мурманской области присоединиться к этой инициативе и внести свой вклад в создание положительных эмоций для юных пациентов. Даже небольшой подарок может стать источником вдохновения и веры в лучшее».

Принимаются только новые игрушки в заводской упаковке (за исключением мягких игрушек), канцелярские товары, книги, раскраски, настольные игры и наборы для творчества.

Акция продлится до 2 декабря, после чего все собранные подарки будут переданы в детские больницы Мурманской области. Организаторы уверены, что «Коробка храбрости» станет настоящим праздником для детей, находящихся на лечении, и поможет им преодолеть все трудности.

Напомним, в прошлом году в акции приняли участие более 166 тысяч человек, а детям по всей России было передано свыше 500 тысяч подарков.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18932-dlya-samyh-yunyh-pacientov/page,2/#news-gal-15