Праздник к нам приходит: в этом году новогодние огни в столице Кольского полуострова засверкают раньше, чем в прошлые годыГрузооборот морских портов Арктического бассейна в январе-октябре 2025 года сократился на 5,3%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.11.25 12:30

В Мурманской области стартовала благотворительная акция «Коробка храбрости»

Региональное отделение партии «Единая Россия» в Мурманской области активно включилось во Всероссийскую акцию «Коробка храбрости». По словам руководителя исполкома партии Елены Сидоровой, на территории всех муниципалитетов региона организованы пункты сбора подарков для детей, которые вынуждены длительное время находиться на лечении в медицинских учреждениях.

«В рамках народной программы партии особое внимание уделяется поддержке детства, созданию благоприятных условий для развития и лечения детей. Акция «Коробка храбрости» – лишь одна из многих инициатив, направленных на улучшение качества жизни маленьких пациентов, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях. И это замечательная возможность подарить частичку радости и тепла тем детям, которые особенно в этом нуждаются, – подчеркнула Елена Сидорова. – Мы призываем всех жителей Мурманской области присоединиться к этой инициативе и внести свой вклад в создание положительных эмоций для юных пациентов. Даже небольшой подарок может стать источником вдохновения и веры в лучшее».

Принимаются только новые игрушки в заводской упаковке (за исключением мягких игрушек), канцелярские товары, книги, раскраски, настольные игры и наборы для творчества.

Акция продлится до 2 декабря, после чего все собранные подарки будут переданы в детские больницы Мурманской области. Организаторы уверены, что «Коробка храбрости» станет настоящим праздником для детей, находящихся на лечении, и поможет им преодолеть все трудности.

Напомним, в прошлом году в акции приняли участие более 166 тысяч человек, а детям по всей России было передано свыше 500 тысяч подарков.

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/18932-dlya-samyh-yunyh-pacientov/page,2/#news-gal-15

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире16:10«Кавказский пленник». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Итоги III квартала: российские банки предотвратили хищение 3,5 трлн рублей-PRO Валюту (16+)Курс доллара США слабо снижается к евро и японской иене-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС подвели итоги ремонтной кампании 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Зима пришла: уборки дорог общего пользования и трапов начинать надо раньше-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»