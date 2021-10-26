В Мурманской области стартовала федеральная программа «Мама-предприниматель»

В центре «Мой Бизнес» стартовала федеральная программа «Мама-предприниматель». Участники программы – молодые мамы – получат необходимые для развития собственного дела знания и смогут побороться за грант в размере 100 тысяч рублей.

На торжественном открытии программы с приветственным словом выступила министр развития Арктики и экономики Мурманской области Татьяна Русскова: «Этот проект по развитию женского предпринимательства проводится в заполярной столице уже не первый год, он позволит участницам получить мягкий старт для реализации своих идей. Вас ждёт насыщенная неделя – встречи с ведущими предпринимателями и профильными экспертами, где вы научитесь не только тому, как правильно организовать свое дело, но и узнаете о всех мерах государственной поддержки, которые пригодятся в вашей деятельности».

В этом году на участие в проекте поступило 54 заявки со всей области с проектами в сфере индустрии красоты, спорта, домашней медицины, туризма, фотографии и общепита.

Итоги программы подведут 29 октября, тогда же конкурсное жюри и выберет победительницу, которая получит грант, сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.