В Мурманской области стартовала гуманитарная акция «Север Помогает» для северян, призванных в рамках мобилизации и участвующих в СВО

Ежедневно в региональное отделение партии «Единая Россия» поступают десятки обращений от людей и организаций, желающих помочь нашим мобилизованным гражданам и военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

По поручению секретаря регионального отделения партии, губернатора Мурманской области Андрея Чибиса начинается гуманитарная акция «Север Помогает».

«С начала специальной военной операции к нам неоднократно поступали вопросы по оказанию помощи нашим ребятам. Люди интересовались, как передать посылки для солдат, что конкретно необходимо нашим военнослужащим, как можно подключиться к сбору.

После объявления частичной мобилизации жители области начали обращаться всё чаще. Акция «Север Помогает» аккумулирует сбор и оперативно поможет с доставкой адресатам» – рассказала Эвелина Макарова, руководитель регионального исполкома партии.

На территории Мурманской области открыты пункты сбора гуманитарной помощи. Каждый желающий может принести вещи и технику.

Сегодня очень востребованы тёплые носки, термобелье, тёплые перчатки, тактические перчатки, очки защитные, маскировочные халаты (утеплённые), ранцы, рюкзаки, спальные мешки (тёплые), медицинские аптечки (тактические аптечки), подлокотники и наколенники, туристические коврики, аккумуляторные батарейки, средства дезинфекции и др. Даже детский рисунок, созданный от души, может поднять боевой дух.

Полный перечень можно уточнить по единому номеру регионального партийного центра гуманитарной помощи +7-911-800-77-60.

Адреса пунктов сбора помощи в Мурманской области: https://murmansk.er.ru/media/documents/September2022/h3tpWe2x9K5L1tU2uy5P.pdf