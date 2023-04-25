В Мурманской области стартовала кампания по целевому набору в медицинские вузы

В Мурманской области стартовала кампания по заключению договоров о целевом обучении с выпускниками образовательных организаций региона для обучения по программам высшего образования. Документы в электронном виде принимаются по 14 июня 2023 года.

В этом году заявка от Мурманской области в Минздрав России содержит 86 мест в 9 медицинских вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Архангельска и Мурманска по наиболее востребованным для региона специальностям: «лечебное дело», «педиатрия», «стоматология».

С подробной информацией о порядке заключения договора о целевом обучении можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения Мурманской области в разделе «Целевое обучение».

Фото: https://gov-murman.ru