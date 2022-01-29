В Мурманской области стартовала кампания по капремонту многоквартирных домов

В Мурманской области стартовала кампания по капитальному ремонту многоквартирных домов 2022 года. Работы ведутся уже на 140 жилых объектах.

«В частности, на сегодняшний день идёт капремонт 21 крыши. Современные технологии позволяют проводить такие работы даже в зимних условиях. Скатные кровли после снятия старого покрытия закрываются специальной пленкой, чтобы избежать протечек. Чтобы жилицы не мёрзли, утеплитель подрядчики меняют в последнюю очередь. На плоских крышах также предпринимаются превентивные меры – убираются дефекты покрытия и делается дополнительный слой наплавляемого покрытия, а затем формируется каркас», – отметила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

Как сообщает региональное Министерство строительства, работа активно ведётся на крыше дома №16 на улице Причальной в Мурмашах. Подрядчик – ООО «Электросервис» – вывел на объект 10 человек и приступил к демонтажу старого покрытия. Согласно условиям контракта все работы должны быть завершены до конца мая.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436903/#&gid=1&pid=1