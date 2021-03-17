Экспозиция строительства Мурманска откроется в Музее Арктики и Антарктики в ПетербургеМурманская область и «Яндекс» заключили соглашение о сотрудничестве
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)17.03.21 09:00

В Мурманской области стартовала кампания по замене лифтов

В Мурманской области дан старт кампании по замене лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 2021 году. Начало работ в доме №23 на улице Марата в Мурманске проверил генеральный директор Фонда капитального ремонта Федор Денисов.

«В этом году в рамках региональной программы капремонта в регионе планируется заменить 28 лифтов в 17 многоквартирных домах. На сегодняшний день договоры на проведение работ по замене лифтового оборудования заключены по 14 многоквартирным домам Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Североморска, Ревды и Полярных Зорь, где срок эксплуатации подъемников превысил 25 лет. В общей сложности здесь появится 23 новых подъёмных агрегата. Все работы по их замене должны завершиться до 3 июня 2021 года. Как правило, у подрядчика уходит на это порядка двух месяцев», – отметил Федор Денисов.

На Марата, 23 будет установлен лифт, произведенный на Могилевском заводе лифтового машиностроения. Новый подъёмник будет с зеркалом, перилами, звуковым сопровождением и автоматикой в соответствии со всеми современными нормативами.

Ещё по 2 многоквартирным домам в Полярном и Мурмашах, где необходимо также заменить 4 лифта, электронные аукционы по выбору подрядчика будут объявлены до конца марта. Ещё один лифт в доме №50 на проспекте Ленина в Мурманске находится на спецсчёте, поэтому работу по замене подъёмника в этом доме должна организовать управляющая компания.

Кроме того, как подчеркнул Федор Денисов, в 2021 году планируется заменить 20 лифтов в 12 многоквартирных домах, работы по которым в программе запланированы на 2022 год, сообщает Министерство строительства Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
Подробнее22 одномандатника и 10 списочников - Дума одобрила изменения в выборное законодательство
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
12.03.21 21:17
Позволю себе, как заместителю директора по Воспитательной работе МБОУ КШМ сказать и свое слово. В столь высокой оценки Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Мурманс
Комментарий к новости:Мурманская область в десятке лучших регионов по качеству образования: рейтинг составлен Рособрнадзором
Хоменко (Цыбуля) Н. М., педагог МБОУ КШМ.
10.03.21 14:44
Я тоже, как и моя коллега по работе и общей борьбе тоскую по старой сцене Мурманского областного драматического театра. И мне понятны озабоченность служителей мельпомены. N. B. А насчет бидэ в туалет
Комментарий к новости:Долгожданное возвращение в родные стены отодвигается, но планы у артистов остаются грандиозные
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.03.21 20:26
То, что запланированное окончание масштабной реконструкции здания Мурманского областного драматического театра перенесено с марта 2021 года на 5 декабря сего года меня лично ( и дочерей тоже) огорчило
Комментарий к новости:Долгожданное возвращение в родные стены отодвигается, но планы у артистов остаются грандиозные
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)Для работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства и денег не жалко!-PRO Валюту (16+)Курс доллара укрепляется, а мировые цены на нефть утром немного растут-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания-2021-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 17 марта-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительство РФ расширило ряду категорий работников возможности досрочного выхода на пенсию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика