В Мурманской области стартовала кампания по замене лифтов

В Мурманской области дан старт кампании по замене лифтов в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 2021 году. Начало работ в доме №23 на улице Марата в Мурманске проверил генеральный директор Фонда капитального ремонта Федор Денисов.

«В этом году в рамках региональной программы капремонта в регионе планируется заменить 28 лифтов в 17 многоквартирных домах. На сегодняшний день договоры на проведение работ по замене лифтового оборудования заключены по 14 многоквартирным домам Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Североморска, Ревды и Полярных Зорь, где срок эксплуатации подъемников превысил 25 лет. В общей сложности здесь появится 23 новых подъёмных агрегата. Все работы по их замене должны завершиться до 3 июня 2021 года. Как правило, у подрядчика уходит на это порядка двух месяцев», – отметил Федор Денисов.

На Марата, 23 будет установлен лифт, произведенный на Могилевском заводе лифтового машиностроения. Новый подъёмник будет с зеркалом, перилами, звуковым сопровождением и автоматикой в соответствии со всеми современными нормативами.

Ещё по 2 многоквартирным домам в Полярном и Мурмашах, где необходимо также заменить 4 лифта, электронные аукционы по выбору подрядчика будут объявлены до конца марта. Ещё один лифт в доме №50 на проспекте Ленина в Мурманске находится на спецсчёте, поэтому работу по замене подъёмника в этом доме должна организовать управляющая компания.

Кроме того, как подчеркнул Федор Денисов, в 2021 году планируется заменить 20 лифтов в 12 многоквартирных домах, работы по которым в программе запланированы на 2022 год, сообщает Министерство строительства Мурманской области.