В Мурманской области стартовала массовая вакцинация жителей старшего поколения против пневмококковой инфекции

В Мурманской области в рамках губернаторского проекта «Северное долголетие» стратегического плана «На Севере – жить!» стартовала массовая вакцинация жителей старше 60 лет против пневмококковой инфекции.

Закуплено 7460 доз вакцины «Превенар 13», которые поступили в медучреждения, подведомственные Министерству здравоохранения Мурманской области.

Пневмококковая инфекция – одна из причин заболеваемости и смертности среди лиц пожилого возраста. Пневмококк может поражать разные органы и вызывать целый спектр болезней: от отита до тяжёлых форм пневмонии, менингита или сепсиса.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, вакцинироваться против пневмококковой инфекции можно по месту прикрепления к медицинской организации одновременно с вакцинацией против гриппа всем гражданам старше 60 лет, не привитым ранее.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554906/#&gid=1&pid=1