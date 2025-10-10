В Мурманской области стартовала массовая вакцинация жителей старшего поколения против пневмококковой инфекции
В Мурманской области в рамках губернаторского проекта «Северное долголетие» стратегического плана «На Севере – жить!» стартовала массовая вакцинация жителей старше 60 лет против пневмококковой инфекции.
Закуплено 7460 доз вакцины «Превенар 13», которые поступили в медучреждения, подведомственные Министерству здравоохранения Мурманской области.
Пневмококковая инфекция – одна из причин заболеваемости и смертности среди лиц пожилого возраста. Пневмококк может поражать разные органы и вызывать целый спектр болезней: от отита до тяжёлых форм пневмонии, менингита или сепсиса.
Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, вакцинироваться против пневмококковой инфекции можно по месту прикрепления к медицинской организации одновременно с вакцинацией против гриппа всем гражданам старше 60 лет, не привитым ранее.
Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554906/#&gid=1&pid=1