В Мурманской области стартовала Неделя добровольческих мероприятий

5 декабря в России, как и во всем мире, отметят День добровольца. В преддверии праздника в Мурманской области пройдёт акция «Неделя добровольческих мероприятий». Об этом губернатор Андрей Чибис сообщил сегодня на традиционном оперативном совещании в правительстве региона.

«Я хочу ещё раз поблагодарить наших добровольцев, которые помогают врачам, ветеранам, детям войны и всем нуждающимся. Нельзя не сказать и о зоозащитниках, которые заботятся о братьях наших меньших. Всего в области у нас почти 50 тысяч активных северян. По случаю предстоящего Дня волонтера в Мурманской области эта неделя станет Неделей проведения добровольческих мероприятий», – подчеркнул Андрей Чибис и поручил комитету молодёжной политики Мурманской области провести широкую информационную кампанию, чтобы каждый житель региона мог присоединиться к мероприятиям и поддержать волонтёров.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, подробная информация о проходящих в регионе добровольческих акциях и проектах публикуется в группе Единого волонтёрского центра Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте» и на сайте комитета молодёжной политики Мурманской области. Присоединиться к мероприятиям можно также, зарегистрировавшись на платформе DOBRO.RU.