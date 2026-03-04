В Мурманской области стартовала олимпиада по финансовой грамотности

3 марта на образовательной платформе «Учи.ру» стартовала онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству. В этом году в ней впервые могут участвовать не только школьники, но и дети от пяти до семи лет.

В Мурманской области торжественное открытие Всероссийского состязания состоялось на базе Губернаторского лицея. С напутственными словами перед учениками выступили представители региональных министерств финансов, образования и науки, Отделения Банка России по Мурманской области. Они подчеркнули важность умения грамотно обращаться с деньгами – полезные навыки помогут ребятам успешнее справляться с реальными финансовыми задачами во взрослой жизни. К первому онлайн-уроку «Миссия «Компьютер»: как накопить на мечту», который провёл эксперт мегарегулятора, в зале лицея присоединились 300 учеников 5-7 классов. Школьникам рассказали, как самостоятельно накопить деньги на мечту, где их лучше хранить, научили, как распознавать дипфейки.

«Онлайн-олимпиада даёт ребятам возможность познакомиться с базовыми финансовыми понятиями, учит их критически мыслить, оценивать риски, разделять полезные и вредные финансовые привычки. Мы видим интерес школьников к такому формату улучшения навыков. В прошлом году в олимпиаде на платформе Учи.ру свои знания проверили более 10 тысяч школьников из 167 школ региона. Ждём не меньшего интереса и на этот раз», – отметила Елена Гайдукова, главный экономист экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области.

Принять участие в олимпиаде можно в любой день до 2 апреля включительно. Участники онлайн-состязания будут создавать бизнес-план с помощью нейросетей, отделяя галлюцинации искусственного интеллекта от полезных советов, избегать ловушек мошенников. Задания адаптированы под разные возрастные категории. В зависимости от результата школьники пополнят свои портфолио дипломом, грамотой или сертификатом, а их учителя получат благодарственные письма.

Организаторы олимпиады – Банк России, АНО «Национальные приоритеты», Минфин России, Минэкономразвития России и образовательная платформа «Учи.ру» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото предоставлено Отделением по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации.