В Мурманской области стартовала традиционная акция Единого волонтёрского центра по сбору подарков для детей из социальных учреждений «Новогоднее чудо»В Мурманской области увеличилась доля убыточных организаций
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.12.25 17:00

В Мурманской области стартовала традиционная акция Единого волонтёрского центра по сбору подарков для детей из социальных учреждений «Новогоднее чудо»

В преддверии новогодних праздников стартовала традиционная ежегодная акция Единого волонтёрского центра Мурманской области «Новогоднее чудо». Мероприятие проводится уже семнадцатый раз и стало доброй традицией для многих жителей региона. Цель акции — подарить радость и тепло детям, которые в этом особенно нуждается, а также создать атмосферу праздника и взаимопомощи. В проекте участвуют почти 500 ребят из двух десятков социальных учреждений Заполярья.

7 декабря прошло официальное открытие ежегодной акции «Новогоднее чудо» в Мурманске. Добровольцы вместе с руководителем Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгенией Чибис развесили на новогодней ели открытки с заветными желаниями детей, которые зачастую не получают подарки от родителей, а проживают в социальных учреждениях – детских домах и центрах помощи детям региона.

На празднике по поводу старта акции участница проекта «Творческая осень» Евгения Максименко провела научное шоу для детей. Кроме того, все желающие смогли бесплатно отправить новогоднюю открытку в стиле акции своим близким с помощью почты Деда Мороза.

Ели с открытками «Новогоднее чудо» установлены также в одном из мурманских фитнес-клубе и других посещаемых местах города. До 20 декабря каждый желающий может снять открытку, прочитать желание, приобрести подарок и передать его волонтёрам. После того, как подарки будут собраны, автоволонтёры развезут их в социальные учреждения по всей области в канун Нового года.

«Приглашаем всех стать частью нашей доброй традиции и вместе сотворить настоящее новогоднее чудо. Эта акция – не только доброе дело, но и праздник для ребят, которым так важно ощущать поддержку и тепло в этот волшебный сезон. В рамках акции «Новогоднее чудо» помимо игрушек дети нередко загадывают необычные желания, которые тоже в наших силах исполнить. Также участвуют в проекте и корпоративные волонтёры, которые создают чудеса для детей, у которых нет родителей», – сказала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Кроме того, добровольцы благотворительной акции «Новогоднее чудо» в преддверии Нового года традиционно устраивают праздник для маленьких пациентов, которые на новогодних каникулах будут проходить лечение в стенах больниц.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558354/#&gid=1&pid=8

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Прозрачность и справедливость: в России изменились правила расчёта платы за холодную воду для жителей, которые не установили индивидуальные приборы учёта-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,95 рубля, доллар окреп на 1,09 рубля-PRO Энергетику (18+)Заполярные коммунальщики восстановили бесперебойную работу котельной в Приморском округе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 10 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»