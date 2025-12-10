В Мурманской области стартовала традиционная акция Единого волонтёрского центра по сбору подарков для детей из социальных учреждений «Новогоднее чудо»

В преддверии новогодних праздников стартовала традиционная ежегодная акция Единого волонтёрского центра Мурманской области «Новогоднее чудо». Мероприятие проводится уже семнадцатый раз и стало доброй традицией для многих жителей региона. Цель акции — подарить радость и тепло детям, которые в этом особенно нуждается, а также создать атмосферу праздника и взаимопомощи. В проекте участвуют почти 500 ребят из двух десятков социальных учреждений Заполярья.

7 декабря прошло официальное открытие ежегодной акции «Новогоднее чудо» в Мурманске. Добровольцы вместе с руководителем Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгенией Чибис развесили на новогодней ели открытки с заветными желаниями детей, которые зачастую не получают подарки от родителей, а проживают в социальных учреждениях – детских домах и центрах помощи детям региона.

На празднике по поводу старта акции участница проекта «Творческая осень» Евгения Максименко провела научное шоу для детей. Кроме того, все желающие смогли бесплатно отправить новогоднюю открытку в стиле акции своим близким с помощью почты Деда Мороза.

Ели с открытками «Новогоднее чудо» установлены также в одном из мурманских фитнес-клубе и других посещаемых местах города. До 20 декабря каждый желающий может снять открытку, прочитать желание, приобрести подарок и передать его волонтёрам. После того, как подарки будут собраны, автоволонтёры развезут их в социальные учреждения по всей области в канун Нового года.

«Приглашаем всех стать частью нашей доброй традиции и вместе сотворить настоящее новогоднее чудо. Эта акция – не только доброе дело, но и праздник для ребят, которым так важно ощущать поддержку и тепло в этот волшебный сезон. В рамках акции «Новогоднее чудо» помимо игрушек дети нередко загадывают необычные желания, которые тоже в наших силах исполнить. Также участвуют в проекте и корпоративные волонтёры, которые создают чудеса для детей, у которых нет родителей», – сказала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Кроме того, добровольцы благотворительной акции «Новогоднее чудо» в преддверии Нового года традиционно устраивают праздник для маленьких пациентов, которые на новогодних каникулах будут проходить лечение в стенах больниц.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558354/#&gid=1&pid=8