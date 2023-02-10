В Мурманской области стартовала Всероссийская акция «СВОим героям»

Она организована в рамках партийного проекта «Женское движение Единой России» и призвана поддержать военнослужащих.

В преддверии Дня защитники Отечества общественные приёмные партии «Единая Россия» запускают акцию «СВОим героям».

Женщины, желающие поддержать участников спецоперации на Украине, могут записать видеообращения. Ролик может быть адресован любому солдату СВО, а также роте, подразделению или просто мобилизованным. Акция приурочена к годовщине специальной военной операции и ко Дню защитника Отечества, она продлится до 24 февраля.

Что нужно сделать?

Снять короткое видео с добрыми пожеланиями, адресованными как конкретному военнослужащему, так и целому подразделению.

Продолжительность ролика – не более 1 минуты.

Расположение видео – вертикальное.

Разместить его в своих социальных сетях с тегами #СВОим_героям, #ЕР51 и #женскоедвижение (аккаунт должен быть открытым).

Фото предоставлено региональным отделением партии «Единая Россия».