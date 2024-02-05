В Мурманской области стартовала Всероссийская акция «Тепло для героя»

Ко Дню защитника Отечества в штабе общественной поддержки стартовала акция «Тепло для героя» по поддержке военнослужащих в зоне специальной военной операции.

На площадке штаба для северян несколько раз в неделю будет работать «Мастерская Z» по изготовлению вязаных носков и варежек, окопных свечей, открыток, которые отправятся военнослужащим на передовую. Присоединиться к работе мастерской может любой желающий.

Так, в день старта акции, «серебряные» волонтёры обучили молодое поколение мурманских школьниц технике вязания. Пенсионерки убеждены, каждая петелька изделия, связанная своими руками, передаст особую теплоту и заботу нашим защитникам, которые находятся вдалеке от дома и своих близких.

«Приятно, что наша молодёжь тоже интересуется вязанием, и я с радостью решила поделится своими знаниями, научить вязать носочки. Очень здорово, что в штабе мы можем собраться все вместе для такого доброго дела!», – отметила пенсионерка, член областной организации «Дети войны» Креветкина Нина.

Ученица 8-го класса мурманской школы №43 Белякова Анастасия поделилась, что пришла в штаб, чтобы найти занятие по душе. «Я всегда хотела научится вязать, в детстве смотрела как это делают мои бабушки. А здесь есть такая хорошая возможность не только получить новое хобби, но и поддержать наших военнослужащих», – подчеркнула она.

К 23 февраля все изготовленные изделия в рамках работы «Мастерской Z» будут отправлены бойцам за «ленточку» при поддержке гуманитарной акции «Единой России» «Север помогает».

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/v-murmanskoj-oblasti-startovala-vserossijskaya-akciya-teplo-dlya-geroya