В Мурманской области стартовала Всероссийская акция «Я – россиянин», посвящённая 80-летию Великой Победы

До 15 ноября в Мурманской области проходит Всероссийская детская культурно-просветительская акция «Я – россиянин», приуроченная ко Дню народного единства и посвященная 80-летию Великой Победы.

Её цель – формирование у подрастающего поколения знаний о Дне народного единства, традициях и духовно-нравственных ценностях народов России, воспитание чувства гражданской идентичности и принадлежности к единой многонациональной Родине.

Формат акции – два цифровых интерактивных урока, разработанных для разных возрастных категорий школьников. Каждый урок сопровождается анимированной презентацией, рабочей тетрадью и виртуальным учителем.

Принять участие могут педагоги, сотрудники образовательных и культурных учреждений, а также родители. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте проекта, скачать необходимые материалы и провести урок в удобное время до 15 ноября 2025 года. Специальная подготовка не требуется – все методические материалы доступны в «личном кабинете» участника.

Акция «Я – россиянин» объединяет миллионы школьников, педагогов и родителей по всей стране, способствуя укреплению межнационального согласия и уважения к историческому и культурному наследию России.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, инициатором проекта выступил Фонд поддержки образования «Ноосфера». Акция реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Федерального агентства по делам национальностей, Общественной палаты Российской Федерации и ФГБУ «Дом народов России», а также включена в перечень мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации, рекомендованных к реализации в рамках календарного плана воспитательной работы на 2025–2026 учебный год.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554993/#&gid=1&pid=1